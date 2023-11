1 z 4

W minioną sobotę, Joanna Krupa wyszła za mąż, za producenta Douglasa Nunesa! Jej ślub wzbudził wiele emocji wśród polskich fanów, począwszy od hucznego wieczoru panieńskiego, skończywszy na gościnnym występie Joanny Jabłczyńskiej. Właśnie to oburzyło polskich kapłanów!

Księża OBURZENI ślubem Krupy!

Ślub Krupy spokojnie można zaliczyć do tych bardziej nowoczesnych. W krakowskim kościele pojawił się chór, śpiewający piosenką zespołu The Beatels "All You Need Is Love". To właśnie stało się powodem fali krytyki jaka spadła na modelkę i kapłana odprawiającego nabożeństwo!

Obejrzałem przed chwilą filmik z KOŚCIOŁA ze ślubu pani Krupy. Czy księżom stało się obojętne to, co wyprawia się na LITURGII? Czy my księża tracimy wiarę, że Msza Święta to Golgota? Co się dzieje, że niektórzy z nas uprawiają show zamiast Adoracji Boga? - napisał ksiądz Daniel Wachowiak.

To jedna z niewielu wypowiedzi. Pozostałe są zdecydowanie mocniejsze! Sprawdźcie na następnej stronie!

