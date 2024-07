Joanna Jabłczyńska zdradziła nam swoje świąteczne plany. Aktorka i gwiazda programu "Agent" w rozmowie z Party.pl przyznała, że w tym roku planuje spędzić świąteczny czas we własnym domu. I chociaż Joanna Jabłczyńska przyznaje, że w poprzednich latach święta spędzała w podróży, to tym razem zdecydowała się zrezygnować z wyjazdów. Dlaczego?

Pomimo tego, że były takie lata gdzie zabierałam mamę na święta, wyjeżdżałyśmy sobie gdzieś to w tym roku ją poprosiłam czy mogłybyśmy posiedzieć w domu. Rzeczywiście marzy mi się, żeby zostać trochę w swoim mieszkaniu, bo zapominam jak ono wygląda i nawet porównanie go do hotelu to jest mało, bo ja tak rzadko bywam we własnym domu. Więc absolutnie te święta rodzinnie, tradycyjnie, domowo..