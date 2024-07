5. miejsce: Maryla Rodowicz

Magiczne słowo dystans straciło znaczenie po sylwestrowym występie pani Maryli. Po tym widoku długo nie polecę do Rio de Janeiro. Dla mnie karnawał się skończył, zanim jeszcze się zaczął. Można było użyć kolorowych piór do wypełnienia tego stroju, ale po co szukać inspiracji w tematach, które nigdy nie będą mocną stroną pani Maryli, tzn. w nagości? A tak mamy cheerleaderkę na emeryturze, która pomyliła stadion z Moulin Rouge. Karamba!