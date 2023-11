Joanna Górska nie chciała ukrywać swojej choroby. O nowotworze napisała na swoim profilu na Facebooku, pokazując zdjęcie w chuście. Zaapelowała również do swoich fanów, żeby się badali, bo wcześnie wykryta choroba, to większa szansa na zdrowie i życie.

Kochani, nie ma mnie na antenie już jakiś czas. Pytacie dlaczego, a ja nie odpowiadałam... Czas powiedzieć o co chodzi. Jestem chora. Wrócę, jak tylko będę mogła. Wierzących proszę o modlitwę, niewierzących o trzymanie kciuków. Badajcie się! To bardzo ważne. Im szybciej się wie, tym większe szanse. Do zobaczenia - napisała dziennikarka.