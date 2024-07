Jennifer Lopez w ubiegłym tygodniu ogłosiła, że rozstała się z mężem. Marc Anthony do tej pory nie skomentował rozstania.

Źródła nie są zgodne co do powodów zerwania. Jedni twierdzą, że to JLo uwikłała się w romans z modelem, inni zaś, że to Anthony był zbyt zaborczy i chciał kontrolować żonę, a zwłaszcza jej skąpe stroje.

Lopez mimo rozstania nie zamierza cierpieć w ukryciu. Wydaje się, że jest teraz głównie nastawiona jest na osiąganie jeszcze większych sukcesów i zarabianie pieniędzy – ma w końcu dwoje dzieci na utrzymaniu.

Dlatego nie zdziwiła nas informacja, jaką podały zachodnie media, że JLo będzie śpiewać na weselu...

W tym celu gwiazda udała się na Ukrainę, aby już dziś wystąpić na uroczystości weselnej wschodniego milionera. Jennifer otrzyma za krótki występ niebagatelną sumę, bo ponad 620 tys. funtów, czyli prawie milion dolarów!

Sami przyznacie, że to całkiem niezła fucha.