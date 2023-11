3 z 4

Mikołaj Roznerski nie ukrywa, że przez kompleksy miał poważne problemy z odżywianiem! Aktor mówi wprost, że cierpiał na anoreksję!

Wstydziłem się domu: starego, poniemieckiego, zbudowanego w 1860 roku. Na podwórku stała nyska. Z jej powodu też czułem się gorszy. Kiedy tata zawoził mnie do szkoły, zawsze prosiłem, żeby zatrzymywał się ulicę dalej. W ogóle miałem kompleksy. Do tego wpadłem w kłopoty związane z zaburzeniem jedzenia. Dziś nazywa się to anoreksja, ale wtedy nikt o tej chorobie nie słyszał. Babcia mówiła, że mam jadłowstręt- przyznał w rozmowie z magazynem "Twój Styl".

Okazuje się, że aktor doprowadził się do takiego stanu, że trafił do szpitala, w którym spędził ponad rok! Zobaczcie, co zdradził!