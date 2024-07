Filmy z serii "Kogel Mogel" należą do grona tych najczęściej powtarzanych w polskiej telewizji - miliony Polaków uwielbiają bowiem śledzić losy Kasi Solskiej i jej rodziców czy rodziny państwa Wolańskich. Dwie największe gwiazdy komedii, czyli Ewa Kasprzyk oraz Grażyna Błęcka-Kolska miały niedawno okazję się spotkać. Okoliczności były "jakby luksusowe".

Kasprzyk i Błęcka-Kolska razem w spa!

Bohaterki filmowe, które nie pałają do siebie sympatią? Nasza pierwsza myśl to oczywiście Barbara Wolańska oraz Katarzyna Solska z "Kogla Mogla". Jak jest prywatnie i to po latach? Wcielające się w uwielbiane bohaterki Ewa Kasprzyk oraz Grażyna Błęcka-Kolska właśnie pokazały nagranie ze... spa.

Grażyna, czy Ty uważasz, że jest możliwe spotkanie Kasi z Wolańską - pyta Błęcką-Kolską Kasprzyk, na co druga z aktorek odpowiada z poważną miną odpowiada: Ewuniu, nie.

Oczywiście jest to jednoznacznie nawiązanie do ich wiecznego konfliktu w filmie (załagodzonego nieco pod koniec drugiej części, kiedy panie wzajemnie sobie pomagają). Fani od razu to wyłapali!

Wielbiciele "Kogla Mogla" chętnie komentowali post aktorek:

Poproszę o więcej takich relacji ze spotkań tych dwóch pań!

a gdzie Pusia?

Szukaj mnie szczęśliwy dzień po dniu .Staraj się podążać swoim śladem . Och to był super film

Cudowny duet!

Chcielibyście więcej wspólnych nagrań Ewy i Grażyny? Od premiery pierwszej części "Kogla Mogla" minie w sierpniu 35 lat. Do tej pory komedia w reżyserii Romana Załuskiego jest jedną z najczęściej emitowanych na kanałach TVP czy Polsatu. W 2019 i 2022 roku w kinach pojawiły się części trzecia i czwarta, i mimo ogromnej frekwencji, nie spotkały się z przychylnymi recenzjami krytyków.

