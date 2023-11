Alicja Szemplińska była rewelacją zakończonego w ostatnią sobotę jubileuszowego wydania The Voice of Poland. W finale wygrała z Damianem Kulejem, faworyzowanym Tadzikiem Seibertem, a także podopieczną Michała Szpaka - Darią Reczek. Młodziutka, bo ledwie 19-letnia wokalistka, pokazała właśnie teledysk do swojej piosenki, którą zaprezentowała w ścisłym finale show.

Reklama

Zobacz także: Kim jest Alicja Szemplińska, zwyciężczyni The Voice of Poland 2019?

Alicja Szemplińska - "Prawie my"

Alicja w The Voice of Poland była w drużynie Tomsona i Barona. Chłopaki z Afromental podkreślali, że choć trafiła do show jako doskonała wokalistka, w jego trakcie zrobiła jeszcze znaczący postęp. Udowodniła to w finałowym odcinku. Najpierw, w towarzystwie Tomsona i Barona wykonała piosenkę Stevie'go Wondera "As", potem - już sama - zaśpiewała wielki hit grupy Queen: "The Show Must Go On". W kolejnej rundzie zobaczyliśmy ją w repertuarze polkim - zaśpiawała "Litanię" z repertuaru Edyty Górniak.

Nie jesteś z tej planety, to na pewno - komentował Szpak

Występy w The Voice of Poland zakończyła własną piosenką - "Prawie my". Niedługo po występie, na swoim profilu instagramowym zaprezentowała teledysk do tego utworu.

Dopiero teraz moje emocje lekko opadły i jestem w stanie napisać kilka słów. Wciąż nie dociera do mnie to co wydarzyło się wczoraj. Czuje się OGROMNIE szczęśliwa, zaszczycona, wyróżniona i wdzięczna - napisała Alicja na Instagramie dziękując jurorom, innym uczestnikom, produkcji, wreszcie rodzinie. Zapraszam was do obejrzenia teledysku do mojego singla, nad którym pracowała wspaniała ekipa - zachęcała.

Jak wypadła? W komentarzach już pojawiły się zachwyty Barona i Michała Szpaka. Ale zobaczcie sami:

Alicja była rewelacją 10. edycji The Voice of Poland.

East News

Reklama

Jak Wam się podoba jej teledysk?