Jest oficjalny komunikat ws. 34. finału "WOŚP". Tego można się było spodziewać
Finał WOŚP 2026 poruszył całą Polskę - właśnie ujawniono wyniki oglądalności wydarzenia. Największe emocje wywołało „Światełko do nieba” - w samym TVN obejrzało je aż 874 tys. widzów. To właśnie ten moment pobił wszelkie rekordy oglądalności. Oto dokładne dane ujawnione przez media.
34. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy po raz kolejny udowodnił, jak wielką popularnością wciąż cieszy się to wydarzenie. Od rana do późnych godzin wieczornych, tysiące osób w całym kraju brało udział w kwestach, koncertach i wydarzeniach towarzyszących. Transmisje telewizyjne nadawane były przez największe stacje, w tym głównie TVN, TVN24, TTV oraz TVP1 i TVP2, oferując widzom relację z tego, co działo się na ulicach i scenach w różnych miastach Polski. Teraz media ujawniły, jakie były wyniki oglądalności 34. finału "WOŚP".
34. Finał "WOŚP". „Światełko do nieba” przyciągnęło rekordową publiczność
Z danych pracowni Nielsena, na które powołuje się portal Wirtualne Media, wynika, że największym zainteresowaniem widzów cieszyła się finałowa część wydarzenia - „Światełko do nieba”. Emisja w TVN w godzinach 19.45–20.05 przyciągnęła średnio 874 tys. widzów, co przełożyło się na 6,80 proc. udziału w rynku.
W tym samym czasie, relacja w TVN24 przyciągnęła 683 tys. osób, a w TTV - 245 tys. widzów. Te liczby jednoznacznie pokazują, że ten właśnie moment był kulminacją emocji towarzyszących całemu wydarzeniu i został najchętniej oglądanym fragmentem finału WOŚP 2026.
Jakie były wyniki oglądalności finału "WOŚP" na antenach TVN, TTV i TVP?
Oprócz „Światełka do nieba”, inne pasma również cieszyły się dużą popularnością. W TVN24 kolejną najchętniej oglądaną transmisją było wejście w godzinach 18.31–18.59, które zgromadziło przed ekranami 519 tys. widzów. W TVN dużym zainteresowaniem cieszył się również materiał w głównym wydaniu „Faktów”, który obejrzało 764 tys. osób.
Transmisje finału WOŚP 2026 obecne były także na antenach Telewizji Polskiej. W TVP1 średnia widownia wyniosła 393 tys. osób (udział 3,69 proc.), a w TVP2 - 276 tys. widzów (udział 3,12 proc.). Choć TVP nie była głównym nadawcą "WOŚP", również zdecydowała się na relacjonowanie tego ważnego społecznie wydarzenia.
Finał WOŚP w liczbach
34. finał WOŚP zakończył się w niedzielę o godzinie 23.20. Na zakończenie ogłoszono deklarowaną kwotę zebraną podczas wydarzenia: to ponad 183 mln złotych. To imponująca suma, która pokazuje ogromną hojność Polaków i zaangażowanie tysięcy wolontariuszy i darczyńców.
Choć nie jest to jeszcze ostateczna kwota, ponieważ zbiórki online oraz licytacje nadal trwają, już teraz można mówić o kolejnym ogromnym sukcesie tej wyjątkowej inicjatywy charytatywnej.
