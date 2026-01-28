34. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy po raz kolejny udowodnił, jak wielką popularnością wciąż cieszy się to wydarzenie. Od rana do późnych godzin wieczornych, tysiące osób w całym kraju brało udział w kwestach, koncertach i wydarzeniach towarzyszących. Transmisje telewizyjne nadawane były przez największe stacje, w tym głównie TVN, TVN24, TTV oraz TVP1 i TVP2, oferując widzom relację z tego, co działo się na ulicach i scenach w różnych miastach Polski. Teraz media ujawniły, jakie były wyniki oglądalności 34. finału "WOŚP".

34. Finał "WOŚP". „Światełko do nieba” przyciągnęło rekordową publiczność

Z danych pracowni Nielsena, na które powołuje się portal Wirtualne Media, wynika, że największym zainteresowaniem widzów cieszyła się finałowa część wydarzenia - „Światełko do nieba”. Emisja w TVN w godzinach 19.45–20.05 przyciągnęła średnio 874 tys. widzów, co przełożyło się na 6,80 proc. udziału w rynku.

W tym samym czasie, relacja w TVN24 przyciągnęła 683 tys. osób, a w TTV - 245 tys. widzów. Te liczby jednoznacznie pokazują, że ten właśnie moment był kulminacją emocji towarzyszących całemu wydarzeniu i został najchętniej oglądanym fragmentem finału WOŚP 2026.

Jakie były wyniki oglądalności finału "WOŚP" na antenach TVN, TTV i TVP?

Oprócz „Światełka do nieba”, inne pasma również cieszyły się dużą popularnością. W TVN24 kolejną najchętniej oglądaną transmisją było wejście w godzinach 18.31–18.59, które zgromadziło przed ekranami 519 tys. widzów. W TVN dużym zainteresowaniem cieszył się również materiał w głównym wydaniu „Faktów”, który obejrzało 764 tys. osób.

Transmisje finału WOŚP 2026 obecne były także na antenach Telewizji Polskiej. W TVP1 średnia widownia wyniosła 393 tys. osób (udział 3,69 proc.), a w TVP2 - 276 tys. widzów (udział 3,12 proc.). Choć TVP nie była głównym nadawcą "WOŚP", również zdecydowała się na relacjonowanie tego ważnego społecznie wydarzenia.

Finał WOŚP w liczbach

34. finał WOŚP zakończył się w niedzielę o godzinie 23.20. Na zakończenie ogłoszono deklarowaną kwotę zebraną podczas wydarzenia: to ponad 183 mln złotych. To imponująca suma, która pokazuje ogromną hojność Polaków i zaangażowanie tysięcy wolontariuszy i darczyńców.

Choć nie jest to jeszcze ostateczna kwota, ponieważ zbiórki online oraz licytacje nadal trwają, już teraz można mówić o kolejnym ogromnym sukcesie tej wyjątkowej inicjatywy charytatywnej.

Jerzy Owsiak o zmianie swojej roli w fundacji fot. Pawel Wodzynski/East News

