Trwa 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jerzy Owsiak, założyciel i lider Fundacji, poinformował o godzinie 15:00, że na liczniku WOŚP widnieje już ponad 51 milionów złotych. Tegoroczna zbiórka przeznaczona jest na diagnostykę i leczenie chorób przewodu pokarmowego u dzieci. Taki wynik w tak krótkim czasie budzi podziw i daje nadzieję na kolejny rekord!

Kwota ta jest wyższa niż w tym samym momencie ubiegłego roku, kiedy zebrano ponad 46 milionów złotych. Z każdą godziną suma rośnie, a tempo zbiórki może zwiastować historyczne osiągnięcie.

Wolontariusze i darczyńcy w całej Polsce i na świecie

Tysiące wolontariuszy działają dziś na ulicach miast i miasteczek w całej Polsce, a także poza granicami kraju. Charakterystyczne czerwone serduszka WOŚP widać niemal wszędzie. Datki zbierane są zarówno do tradycyjnych puszek, jak i do nowoczesnych e-skarbonek. W sieci trwa również kilkadziesiąt tysięcy aukcji charytatywnych, z których cały dochód zostanie przeznaczony na szczytny cel. Darczyńcy nie pozostają obojętni – chętnie wspierają zbiórkę, zarówno na ulicach, jak i wirtualnie.

Centralne studio wydarzenia znajduje się na błoniach PGE Stadionu Narodowego w Warszawie. To tam powstało miasteczko WOŚP, gdzie już od rana można korzystać z licznych atrakcji: diabelski młyn, nauka pierwszej pomocy, bezpłatne badania i konsultacje medyczne – wszystko po to, by szerzyć ideę pomocy i profilaktyki zdrowotnej.

Nie brakuje też koncertów, rozmów z gośćmi oraz relacji na żywo z różnych miast Polski i świata, gdzie również organizowane są wydarzenia wspierające Orkiestrę.

W ciągu 33 finałów Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zebrała już ponad 2 583 870 594 złotych. Po uwzględnieniu inflacji, realna wartość tych środków przekracza 3,7 miliarda złotych. Dzięki tym funduszom zakupiono ponad 71 500 nowoczesnych urządzeń medycznych – szacuje się, że co piąty sprzęt w polskich szpitalach pochodzi od WOŚP.

W ostatnich latach zbierano m.in. na:

onkologię i hematologię dziecięcą (2025): blisko 290 mln zł,

leczenie płuc po pandemii (2024): ponad 281 mln zł,

walkę z sepsą (2023): ponad 243 mln zł.

Fundacja prowadzi również stałe programy medyczne i edukacyjne, jak badania słuchu u noworodków czy nauka pierwszej pomocy. WOŚP aktywnie wspiera też oddziały psychiatrii dziecięcej i hospicja.

Aukcje gwiazd dla WOŚP

Tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wspiera rzesza Polaków, a w tym szerokie grono gwiazd. Wśród nich znalazł się chociażby Maciej Musiał, który wystawił na aukcję wspólne zatańczenie poloneza. W akcję zaangażowała się także Julia Wieniawa, która oferuje... nocowankę! Co ciekawe, licytacja aktorki bije rekordy popularności i już przebiła 100 tysięcy złotych!

Sporym zainteresowaniem cieszy się także aukcja Rafała Brzoski i Omeny Mensah, którzy oferują "kameralne spotkanie w swobodnej, nieformalnej atmosferze". Zabiorą zwycięzcę tam, gdzie sami na co dzień bywają wyłącznie z najbliższymi.

Jurek Owsiak, fot. Tomasz Jastrzebowski/REPORTER

