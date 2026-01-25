Punktualnie o godzinie 20:00, podczas 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, odbyło się tradycyjne "Światełko do Nieba" — moment, który od lat uznawany jest za symboliczne zwieńczenie dnia pełnego emocji i dobroczynności. Iluminacja odbyła się przy świetle sceny i z zastosowaniem efektów wizualnych. W momencie rozpoczęcia pokazu na koncie WOŚP znajdowało się już ponad 91 mln złotych.

Afera po kulminacyjnym momencie finału WOŚP

Wydarzenie, które miało być momentem wzruszenia i jedności, szybko stało się punktem zapalnym w mediach społecznościowych. Komentarze internautów pod relacją na żywo były liczne i pełne emocji. Część użytkowników skrytykowała użycie pirotechniki, wskazując na jej szkodliwy wpływ na zwierzęta oraz wyrażając dezaprobatę wobec jej obecności na tego typu wydarzeniu.

Z drugiej strony pojawiły się głosy zdecydowanie broniące organizatorów finału WOŚP. Internauci argumentowali, że nie była to tradycyjna pirotechnika, a cicha pirotechnika sceniczna, podobna do tej wykorzystywanej na koncertach i festiwalach. Wskazywano również, że pokaz trwał zaledwie dwie minuty i był niemal niesłyszalny — co miało potwierdzać niska głośność zarejestrowana przez mikrofony w transmisji.

To jest pirotechnika sceniczna, jak na koncertach i festiwalach, a w dodatku pokaz był dwuminutowy. A przez cały tydzień przed Sylwestrem nawalają

Jak nie wierzysz, to trzeba było pojechać na miejsce. Mikrofony na transmisji były włączone i ledwo co było słychać te 'fajerwerki'

Choć organizatorzy WOŚP nie odnieśli się bezpośrednio do krytyki, ich decyzje były szeroko komentowane. Część internautów oskarżała ich o nieczułość wobec zwierząt, inni z kolei chwalili za kompromisowe rozwiązanie w postaci cichej pirotechniki.

Aukcje WOŚP polskich gwiazd

Zanim poznamy ostateczną kwotę, jaką udało się zgromadzić podczas 34. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy minie jeszcze chwila, natomiast wiadomo już, że o godzinie 20:00, czyli w momencie wypuszczenia tradycyjnego "Światełka do Nieba", kwota opiewała na przeszło 90 milionów złotych.

Niebotyczne sumy wciąż gromadzą także internetowe zbiórki polskich gwiazd, w tym chociażby licytacja Julii Wieniawy, która przekroczyła astronomiczne 100 tysięcy złotych! Aktorka zaoferowała w tym roku wspólną nocowankę! Maciej Musiał z kolei wystawił na aukcję WOŚP nietypową ofertę - ze zwycięzcą zatańczy tradycyjnego poloneza i to w stroju Pana Tadeusza.

Poza tym 34. finał WOŚP wsparli w tym roku m.in.: Julia von Stein z tatą, Donald Tusk czy Rafał Brzoska i Omena Mensah.

