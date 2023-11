1 z 11

Przed nami jeden z najważniejszych momentów w 5. edycji "Rolnik szuka żony". Jan, Marek, Łukasz, Grzegorz i Krzysztof będą musieli zdecydować, które kandydatki zaproszą do siebie na gospodarstwo, a którym podziękują za udział w programie. Nie będzie to łatwe, bo wybór jest wyjątkowo trudny. Co zrobi Grzegorz, który zawiódł się na niektórych swoich kandydatkach, które przesłały mu swoje nieaktualne zdjęcia? Czy Krzysztof wybierze Jessicę? Przekonamy się o tym już dziś wieczorem! Śledźcie naszą relację z odcinka!

Zobacz: Jak uważnie oglądałeś pierwsze odcinki "Rolnik szuka żony 5"? QUIZ dla prawdziwych fanów