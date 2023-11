Internauci nie są zachwyceni Jessicą. Uważają, że przyszła do programu, żeby się wypromować. Inni porównują ją do Emilki z poprzedniej edycji show, która liczyła na zdobycie sławy!

Internauci grzmią:

Nie wierzę w to, że ten chłopak z własnej woli wybrał to czupiradło, to musi być wyreżyserowane.

Ta dżesika to na bank zaginiona siostra Godlewskich ???? Będzie czad

Będzie powtórka z 4 edycji? A może Dżesika nas zaskoczy intelektem i umiejętnością odnalezienia się poza swoim naturalnym środowiskiem?

Do chłopaków do wzięcia niech pójdzie. ????Może Bandziorek się skusi

Jessi pomyliła programy. Chciała do dam i wieśniaczek ale za damę jej nie chcieli wziąć