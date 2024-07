Kilka tygodni temu Jessica Simpson wreszcie przyznała się, że już wkrótce zostanie mamą. Chociaż paparazzi wiele razy zrobili jej zdjęcia z wyraźnie zaokrąglonym brzuszkiem, gwiazda wcześniej dementowała wszelkie plotki o rzekomej ciąży.

Teraz kiedy Jessica przyznała się do błogosławionego stanu, celebrytka postanowiła opowiedzieć magazynowi „People” jakie ma zachcianki.

- …Wszystko co zjem, muszę wcześniej posolić, więc nie wiem czy to jest zdrowe. Pragnę teraz wszystkiego co słodkie i słone. Taka mieszanka jest dla mnie idealna. Z rana potrafię zjeść całego melona kantalupa z solą- zdradziła gwiazda.

Celebrytka z pewnością jeszcze nie raz uraczy nas swoimi problemami…

