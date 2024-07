Jessica Mercedes i Maffashion w takich samych sukienkach na pokazie Tomaotomo

Jessica Mercedes i Maffashion zaliczyły modową wpadkę na pokazie Tomaotomo? Blogerki przyszyły ubrane w identyczne, czarne sukienki z frędzlami! Zobaczcie jak wyglądały!

Jessica Mercedes i Maffashion w takich samych sukienkach

Przyjście na imprezę w takiej samej sukience, co inna kobieta to jeden z największych koszmarów gwiazd! Na szczęście rzadko się to zdarza. ;) Tym razem jednak wszystko wygląda na zaplanowaną akcję. Dwie najpopularniejsze blogerki modowe w Polsce pojawiły się na pokazie mody Tomaotomo w dokładnie takich samych sukienkach! Obie panie miały na sobie długie, czarne sukienki z długimi rękawami i frędzlami do ziemi. Ich stylizacje różniły się jedynie dodatkami. Maffashion postawiła na sznurowane, czarne sandałki na szpilce, a Jessica Mercedes wybrała buty w odcieniu złota. Blogerki, które niedawno w niedługim odstępie czasu postanowiły odciąć włosy do podobnej długości, teraz pojawiły się na pokazie razem ubrane tak samo. Pozowały nawet wspólnie na ściance, trzymając się za ręce! Jak wyglądały? I przede wszystkim, która z nich wypadła lepiej? Oceńcie!

❤️???????????? Gotowe na pokaz @tomaotomo_official ! Jessica Mercedes JEMERCED.blogspot

Posted by MAFFASHION on 10 grudnia 2015

ONS

Która wypadła lepiej?

