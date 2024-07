Karl Lagerfeld powiedział kiedyś, że Jeremy Scott, jest jedynym projektantem, którego poleciłby na swoje stanowisko w domu mody Chanel. Oprócz tego Scott jest jednym z najbardziej lubianych projektantów w USA. Do wielkiego grona fanów jego szalonych kolekcji należą największe gwiazdy Hollywood. W jego ubraniach można zobaczyć m.in: Kanye Westa, Beyonce, Madonnę, Bjork, Kylie Minogue i Victorię Beckham.

Polskiej publiczności projektant znany jest ze swoich zwariowanych kolekcji przygotowanych dla adidasa. To właśnie on zaprojektował słynne buty tej marki z anielskimi skrzydełkami!



Jesienią Scott proponuje typowy dla siebie sportowy glamour. Sukienki z jego jesiennej kolekcji spodobają się temu, kto do mody podchodzi z przymrużeniem oka i ceni sobie odrobinę ekstrawagancji.



Co o nich myślisz?

JM

Reklama