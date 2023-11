Jurek Owsiak uczestniczył w pogrzebie Pawła Adamowicza w Gdańsku. Po uroczystościach żałobnych nagrał film, w którym powiedział, że wraca na stanowisko prezesa fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Filmik umieścił w mediach społecznościowych. Obejrzyjcie wideo i zobaczcie, co jeszcze powiedział...

Zobacz: "Nie zostawiaj nas", "Wyleczyłeś moje dzieci" - gwiazdy murem za Owsiakiem! Zobacz emocjonalne wpisy gwiazd!

Jerzy Owsiak pokazał, że pod wpływem akcji internetowej #muremzaowsiakiem, po słowach Magdaleny Adamowicz, Anny Dymnej, wielu gwiazd i polityków postanowił wrócić na stanowisko prezesa WOŚP, z którego zrezygnował na wieść o śmierci Pawła Adamowicza:

Tak będę grał z orkiestrą. Tak będę prezesem fundacji. Dlatego, że zobaczyłem, co się dzieje tutaj obok. I mam nadzieję, że miliony Polaków, słuchając homilii i słuchając wystąpień duchownych weźmie sobie do serca, żeby stanowczo powiedzieć każdej nienawiści nie! Nie ma na to naszej zgody! - mówi Owsiak w swoim wystąpieniu.