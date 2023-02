Grammy 2023: Jennifer Lopez o krok od wpadki na scenie? Wybrała odważną suknię

Romantyczne wyznanie Mikołaja Roznerskiego na Telekamerach 2019! Wczoraj, w Arkadach Kubickiego w Warszawie, odbyła się 22. gala wręczenia nagród magazynu Tele Tydzień. Na imprezie pojawiła się plejada największych gwiazd polskiego show-biznesu. Na uroczystej gali nie mogło zabraknąć m.in. Mikołaja Roznerskiego, który został nagrodzony w kategorii "Najlepszy aktor". Mikołajowi towarzyszyła piękna Adriana Kalska. Zakochani są parą od roku, jednak bardzo rzadko pokazują się razem na oficjalnych imprezach. Tym razem zrobili wyjątek! Piękne podziękowanie Mikołaja Roznerskiego Mikołaj Roznerski odbierając nagrodę dla najlepszego aktora dziękował kolegom i twórcom serialu "M jak miłość". Szczególne podziękowania skierował jednak w stronę Adriany Kalskiej! Co powiedział do swojej partnerki? Dziękuję kochanie, że przyszłaś tutaj ze mną. Nawet nie wiesz, ile to dla mnie znaczy- powiedział na scenie. Jak widać, miłość kwitnie w związku Adriany Kalskiej i Mikołaja Roznerskiego! Zobaczcie zdjęcia zakochanej pary z gali Telekamer. Aktorka wyglądała zjawiskowo w długiej sukni od Roberta Czerwika. Spójrzcie tylko na to seksowne rozcięcie w kreacji aktorki! Podoba się Wam look partnerki Mikołaja Roznerskiego? Adriana Kalska i Mikołaj Roznerski na Telekamerach 2019. Aktor podziękował Adrianie za wsparcie. Zobacz także: Telekamery 2019 rozdane! Kto otrzymał nagrody? Pełna lista laureatów