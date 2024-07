1 z 8

Światowe media żyją od wczoraj jedną informację - w miniony weekend po dziewięciu latach związku Brad Pitt i Angelina Jolie wzięli ślub. Bajkowa ceremonia odbyła się we Francji, a para zadbała o to, aby nie stała się widowiskiem medialnym i była uroczystością stricte rodzinną. Przypomnijmy: Znamy szczegóły ślubu Angeliny i Brada. To była wyjątkowa ceremonia

Na "odpowiedź" Jennifer Aniston, której media przypisują niekończący się żal do byłego męża i jego partnerki, nie trzeba było długo czekać. Aktorka pojawiła się na premierze filmu "Life & Crime", ale uwagi nie przyciągała jej krótka połyskująca kreacja, a raczej fakt, że idealnie podkreślała mocno zaokrąglony brzuszek. Nikt nie ma już wątpliwości - Jennifer zaszła w upragnioną ciążę. To tłumaczyłoby fakt, iż gwiazda zdecydowała o przyśpieszeniu ślubu z Justinem Theroux.

Zobaczcie ciężarną Jennifer na premierze: