O wielkim powrocie Brada Pitta do Jennifer Aniston mówi się już od dawna, a kiedy aktor pojawił się na urodzinach byłej żony Hollywood aż huczało od plotek! Co prawda starał się wejść do restauracji ukradkiem, ale paparazzi zrobili mu zdjęcie i od tego czasu jest oczywiste, że parę może znów coś łączyć. Czy związek jest poważny? Chyba tak, właśnie pojawiły się informacje, że planują ślub!

Pitt i Aniston wezmę ślub?

Magazyn „US Weekley” poinformował, że Pitt i Aniston poważnie myślą o ślubie i już nawet wybrali datę. Według doniesień, ślub pary miałby się odbyć w Meksyku, a aktorka poważnie rozważa przyjęcie nazwiska męża.

To dosyć zaskakujące informacje, biorąc pod uwagę, że para była już małżeństwem. Jednak rozwiedli się w 2006 roku, a powodem miał być romans z Angeliną Jolie, którą poznał na planie filmu „Pan i Pani Smith”. Gwiazdor wziął ślub z Jolie i wychowywali razem sześcioro dzieci. Niestety, związek nie przetrwał. Ich rozstanie i walka o opiekę nad dziećmi przez wiele miesięcy nie schodziły z czołówek gazet.

Po głośnym rozwodzie z Angeliną Jolie, Brad był w złym stanie psychicznym i ogromnym wsparciem okazała się dla niego była żona. Przez to bardzo zbliżyli się do siebie i po nieudanych małżeństwach zrozumieli, że jednak chcą być razem. Data ślubu została prawdopodobnie zaplanowana na 29 lipca 2019 roku. Jest to ważna data dla pary, ponieważ będzie to 19. rocznica ich pierwszego ślubu!

Brad Pitt i Jennifer Aniston byli małżeństwem, do czasu kiedy aktor zaczął pracować z Angeliną Jolie

Angelina Jolie może nie być zadowolona z takiego obrotu spraw!