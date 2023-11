Ślub i wesele Meghan Markle i księcia Harry'ego zbliża się wielkimi krokami. Już w sobotę 19 maja para powie sobie sakramentalne tak - i nie będzie już odwrotu! ;) Cała ceremonia ślubna potrwa około dwóch godzin, a następnie przyjdzie czas na wesele - zabawa i szaleństwo do białego rana! Pewnie jesteście ciekawi, czym na weselu będą się raczyć goście? Już pędzimy wam z odpowiedzią. Poniżej przedstawiamy weselne menu Meghan i Harry'ego. Może któraś z pozycji was zainspiruje?

Ślub Meghan i Harry'ego - co goście będą jeść na weselu?

Wiadomo, że menu zostało skomponowane w zgodzie z najnowszymi trendami i nie będzie to klasyczna pięciodaniowa uczta. Na weselu Meghan i Harry'ego, które odbędzie się w Frogmore House, pojawi się z pewnością dużo owoców i warzyw - Markle jest zwolenniczką zdrowego jedzenia - dlatego nie pozwoli, by ktoś po jej weselu źle się czuł. Do tej pory wiemy jedynie, że dania zostaną przygotowane z warzyw sezonowych - ze szparagów, pomidorów czy groszku. Mark Flanagan, szef kuchni powiedział, że warzywa, które będą dominować w weselnym menu, pochodzą w większości z ogrodu znajdującego się przy posiadłości królowej Elżbiety. Jak widać, jeśli ktoś lubi zjeść sobie na weselu porządną gulaszową, może nie być zadowolony! ;)

Desery na ślubie

Na szczęście więcej wiemy o deserach, które pojawią się po głównym posiłku. Co to będzie? Za przygotowanie ich będzie odpowiedzialny cukiernik Selwyn Stoby. W menu deserowym pojawią się na pewno: czekoladowe trufle (ulubiony deser Harry'ego!), biszkopty z panna cotta o smaku mango oraz kolorowe makaroniki. Co ciekawe, tort na wesele upiecze właścicielka znanej londyńskiej piekarni Violet Cakes – Claire Ptak. Uwaga! Jej babcią była... Polka. Będzie to tort o smaku cytryny i dzikiego bzu, zostanie pokryty kremem i ozdobiony świeżymi kwiatami.

Ale młodsi goście również nie będą zawiedzeni - na weselu pojawią się, jak podaje Express.co.uk, food trucki z lodami oraz słonymi przekąskami.

Jak wam się podoba weselne menu?

Meghan i Harry już niebawem będą małżeństwem!