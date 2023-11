1 z 7

Podczas gdy zaledwie parę dni dzieli nas do sobotniego ślubu Meghan Markle i księcia Harry'ego w kaplicy św. Jerzego w zamku Windsor, do mediów napływa coraz więcej wskazówek dotyczących strojów gości ślubu roku.

Więcej: Jak według znanych światowych projektantów powinna wyglądać suknia ślubna Meghan Markle?

Wszystkie znaki na niebie i na ziemi wskazują, że sama panna młoda stanie przed ołtarzem w szytej na miarę sukni duetu Ralph & Russo, natomiast jeśli chodzi o księżną Kate – spekuluje się o projekcie Sary Burton dla Alexandra McQueena.

Więcej: Wesele za miliony! Oszacowano koszt ślubu księcia Harry'ego i Meghan Markle

Teraz oczy całego świata zwróciły się w stronę matki panny młodej, Dorii Ragland. Falę poruszenia wywołało jedno zdjęcie, które zrobiono 61-latce w drodze na jej lot do Londynu. O co chodzi? Zajrzyjcie do naszej galerii żeby dowiedzieć się wszystkiego co musicie wiedzieć.

Więcej: Oto zasady, których muszą przestrzegać goście na ślubie Meghan i Harry'ego!