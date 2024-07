Otylia Jędrzejczak przygotowuje się do porodu. Kompletuje wyprawkę i prasuje rzeczy dziecka, to oznacza że już na dniach powita córkę lub synka na świecie. Ale oglądając rzeczy jakie kupiła dla dziecka pływaczka, wygląda na to, że to będzie chłopiec. Otylia wrzuciła body z koszykarzem, dlatego chyba zaczyna być jasne, że to będzie mały koszykarz. Wcześniej Otylia pokazała zielony body... Jeśli sugerować się kolorami ubranek, będzie to synek!

Otylia Jędrzejczak jest związana koszykarzem, Pawłem Przybyłą, z którym niedawno się zaręczyła. Jaki jest?

Ma silną osobowość i nie boi się trudnych rozmów. A kiedy coś mu we mnie nie pasuje, mówi wprost, choć ciężko to znoszę. Wybucham, płaczę. On odczekuje, a potem mówi: "Nie becz, zastanówmy się, jak z tego wybrnąć". Najfajniejsze jest to, że prócz miłości, łączy nas przyjaźń - zdradza Otylia w Twoim Stylu.

Para oczekuje swojego pierwszego dziecka.

Otylia urodzi synka?

Otylia razem z partnerem na dniach powitają na świecie swoje pierwsze dziecko.

Otylia Jędrzejczak jest w 9. miesiącu ciąży.