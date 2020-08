Ta spódnica będzie hitem jesieni 2020. Ma ją Agnieszka Kaczorowska i Marina - niemal identyczne znajdziesz w H&M i Zara od 39 zł

Jeansowe spódnice o długości mini przeżywają swój wielki powrót! Chętnie noszą je gwiazdy i tworzą z nimi doskonałe i ponadczasowe stylizacje. Ten model spódnicy jest jednym z gorących trendów lata, ale okazuje się, że jesienią wcale nie musimy odkładać ich do szafy, bo jeansowa mini króluje w kolekcjach na jesień 2020 niemal we wszystkich sieciówkach. Znajdziemy je m.in. w Zarze, H&M i Sinsay, a co ciekawe ich ceny zaczynają się już od 39 zł.

Marina i Agnieszka Kaczorowska pokochały jeansowe spódnice mini!

Jeansowe spódnice mini ostatnio pokochały m.in. Marina i Agnieszka Kaczorowska. Ich stylizacje zachwyciły Internautki, dlatego znaleźliśmy niemal identyczne w sieciówkach. Te modele sprawdzą się nie tylko latem, ale i jesienią. W sezonie zimowym można nosić je do kowbojek, klasycznych beżowych botków i długich kozaków. Wystarczy jeden rzut oka na modele, które noszą gwiazdy i z pewnością zapragniecie mieć jeansową mini w swojej szafie.

Marina jeansową mini spódnicę marki Sheila za 229 zł wykorzystała w wakacyjnej stylizacji. Fanki są zachwycone zestawem piosenkarki!

Instagram

Agnieszka Kaczorowska jeansową spódnicę łączy z klasyczną białą koszulką marki "Mój kraj taki piękny".

Instagram

Podobne modele spódnic, które pokochały gwiazdy znajdziemy w sieciówkach. Ich ceny zaczynają się już od 39 zł.!

Mat. prasowe

W Zarze podobny model jeansowej spódnicy kupimy w nowej kolekcji za 89 zł.

Mat. prasowe

W Sinsay za 49 zł dostępny jest też model spódnicy jeansowej z asymetrycznym szwem, który pokochały gwiazdy.