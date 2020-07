Trendy lato 2020. Agnieszka Kaczorowska z córeczką w identycznych sukienkach! Wiemy gdzie i za ile je dostaniecie

Agnieszka Kaczorowska na swoim Instagramie pochwaliła się zdjęciem, na którym możemy zobaczyć ją i jej córeczkę w identycznych sukienkach! Ostatnio coraz częściej mamy decydują się na ubieranie swoich pociech w takie stroje, jak noszą one same. Zobaczcie jak to słodko wygląda! Co więcej taka stylizacja jest absolutnym wakacyjnym hitem.

Agnieszka Kaczorowska i jej córeczka w identycznych sukienkach! To trend lata 2020!

Agnieszka Kaczorowska doskonale wie, co jest modne! Gwiazda zawsze dobiera swoje stylizacje idealnie - są pełne klasy, elegancji i wdzięku. Wygląda na to, że aktorka chce zarazić pasją do mody również swoją córeczkę Emilkę! Już od pierwszych chwil życia dziewczynka jest ubierana w urocze, piękne stroje, od których ciężko oderwać wzrok. Tym razem Agnieszka Kaczorowska zdecydowała się na identyczne stylizacje dla siebie i swojej pociechy!

Ostatnio stało się to bardzo popularne, aby wybierać dla siebie i swojego dziecka takie same kreacje. Coraz więcej ubraniowych marek proponuje stylizacje w wersji dla mamy i pociechy. Na takie rozwiązanie zdecydowała się właśnie Agnieszka Kaczorowska. Aktorka wybrała sukienki w pomarańczowym kolorze, który świetnie podkreśli opaleniznę. Krój kreacji jest zaś prawdziwym hitem lata 2020!

Gdzie zatem można dostać takie fantastyczne sukienki dla mamy i córki? Takie kreacje dostaniecie na stronie bysophieforkids.pl. Sukieneczka dla dziewczynki kosztuje 239 złotych, zaś wersja dla mamy to koszt 349 złotych. Jak Wam się podoba taki zestaw? My jesteśmy oczarowani!

Niedawno identycznymi strojami dla siebie i synka pochwaliła się też Ewa z "Gogglebox. Przed telewizorem"!

Sylwia Bomba z "Gogglebox. Przed telewizorem" na pierwsze urodziny Antosi także wybrała dla siebie i córeczki identyczne stylizacje! To takie urocze!