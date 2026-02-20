Wiktoria Gorodecka przez całą edycję "Tańca z gwiazdami" była wskazywana jako główna faworytka do zdobycia Kryształowej Kuli. W parze z Kamilem Kuroczko niejednokrotnie zdobywała maksymalne noty od jurorów, a jej występy wzbudzały zachwyt zarówno publiczności, jak i całego składu jurorskiego: Iwony Pavlović, Ewy Kasprzyk, Rafała Maseraka i Tomasza Wygody. Każdy jej taniec spotykał się z entuzjastycznym przyjęciem, a wielu telewidzów nie wyobrażało sobie, by mogła przegrać w wielkim finale. Ostatecznie program zaskoczył wszystkich finałowym werdyktem. Po miesiącach aktorka zdecydowała się wyznać prawdę o przegranej z influencerem Mikołajem "Bagim" Bagińskim.

Wiktoria Gorodecka o przegranej z Bagim w "Tańcu z gwiazdami"

Wielki finał okazał 17. edycji "Tańca z gwiazdami" okazał się być pełen zaskoczeń. Ostatecznie to Mikołaj „Bagi” Bagiński i Magda Tarnowska sięgnęli po zwycięstwo. Wynik ten wywołał ogromne kontrowersje w sieci. Widzowie komentowali nawet miny jurorów po wygranej Bagiego w "Tańcu z Gwiazdami". Bezpośrednio po finałowym odcinku show głos w rozmowie z Pomponikiem zabrała jurorka Iwona Pavlović.

Tanecznie powinna wygrać Wiktoria, na drugim miejscu Maurycy, a na trzecim miejscu powinien być Bagi otwarcie stwierdziła tancerka.

Po długim milczeniu Wiktoria Gorodecka postanowiła przerwać ciszę i publicznie skomentowała finałowy werdykt. W rozmowie z Anną Marią Sieklucką w podcaście RMF FM, aktorka przyznała, jakie emocje towarzyszyły jej podczas ogłaszania wyników w ostatnim odcinku "Tańca z gwiazdami":

Wiedziałam, z jakim zapleczem Bagi wchodzi do finału i że tego nie da się 'przetańczyć'. Nie miałam poczucia przegranej.

W dalszej rozmowie Gorodecka dodała też, że największym problemem po zakończeniu programu nie była sama porażka, ale fakt, że nie będzie już miała okazji tak celebrować własnej kobiecości.

To był moment, w którym czułam, że moja kobiecość jest celebrowana. I miałam świadomość, że po programie nikt już nigdy nie zadba o nią w taki sposób wyznała aktorka.

Tak "Taniec z gwiazdami" zmienił życie Wiktorii Gorodeckiej

Wiktoria Gorodecka przyznała otwarcie, że udział w "Tańcu z gwiazdami" (gdzie zdobyła ostatecznie trzecie miejsce) był dla niej cenną lekcją życia. Podkreśliła, że dzięki programowi nauczyła się pewności siebie oraz tego, jak radzić sobie z emocjami w sytuacjach granicznych. Ogromne zaangażowanie, intensywne treningi i wyzwania na parkiecie pozwoliły jej odkryć nowe pokłady pasji i determinacji. Aktorka do dziś uczęszcza na regularne treningi taneczne. Zdradziła też, że mimo zakończenia programu, taniec zostaje w jej życiu na stałe.

Tańczę dalej, bo taniec się nie kończy. Kończy się tylko program przekazała Gorodecka

Zobacz także: