Wielka zmiana przed odcinkiem "Tańca z gwiazdami". Nowe jury

18. edycja „Tańca z gwiazdami” dostarcza widzom mnóstwo emocji od pierwszego odcinka. Mogliśmy się szybko zorientować, że w tej odsłonie poziom występów będzie naprawdę wysoki, a to oznacza niezwykle zaciętą walkę o Kryształową Kulę do samego końca. Szczególnie zaimponowały wszystkim Magdalena Boczarska, Emilia Komarnicka oraz Izabella Miko. Każda z tych pań już kilka razy otarła się o maksymalny wynik. To jednak oznacza też bardzo duży stres, który udziela się m.in. Natsu.

Zmiana w jury w „Tańcu z gwiazdami”. Kayah oceni uczestników show

Wiemy już, że trzeci odcinek „Tańca z gwiazdami” przyniesie nam dużą zmianę. Skład jurorów wzmocnić ma Kayah. To właśnie przeboje wybitnej polskiej wokalistki zabrzmią na parkiecie tanecznego show w najbliższą niedzielę. W dodatku artystka będzie oceniała występujących jako piąta jurorka.

W niedzielę, 15 marca widzowie usłyszą w „Tańcu z gwiazdami” m.in. takie hity jak „Prócz ciebie nic”, „Ramię w ramię”, „Supermenka” czy „Prawy do lewego”. Utwory wykona oczywiście na żywo orkiestra pod kierownictwem Tomasza Szymusia. Myślicie, że Kayah będzie surową jurorką?

Małgorzata Potocka odpadła z „Tańca z gwiazdami”. Widzowie byli oburzeni

Warto przypomnieć, że w drugim odcinku Małgorzata Potocka odpadła z „Tańca z gwiazdami”, co wywołało gorącą dyskusję wśród internautów. Słynna aktorka oraz Piotr Kędzierski otrzymywali najniższe oceny od jurorów, jednak zdaniem sporej części widzów z tanecznym programem powinna pożegnać się inna osoba.

Nie ma wątpliwości co do tego, że Natsu jest ogromnym rozczarowaniem „Tańca z gwiazdami”. Przed pierwszym odcinkiem była typowana jako faworytka do zgarnięcia Kryształowej Kuli. Jednak już po pierwszych występach okazało się, że nie tylko nie radzi sobie z presją, ale też nie dorównuje poziomem świetnie przygotowanym Magdalenie Boczarskiej czy Emilii Komarnickiej.

Ostatnio dowiedzieliśmy się, że Natsu przestała trenować z innymi uczestnikami „Tańca z gwiazdami”. Już przed drugim odcinkiem influencerka przyznała na swoim Instagramie, że udział w programie Polsatu to dla niej ogromny stres i walka ze swoimi ograniczeniami. Najwyraźniej celebrytka przekonała się, że występowanie w programie na żywo to zupełnie coś innego w porównaniu do nagrywania się w domowych warunkach.

