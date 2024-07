Jarosław Kuźniar zapytał Agnieszkę Chylińską o jej wagę! Riposta wokalistki jest zaskakująca! Od wielu miesięcy sensację wzbudza bardzo szczupła sylwetka artystki. Sama gwiazda nie komentowała nigdy swojego wyglądu i plotek na temat anoreksji! Wręcz przeciwnie. Agnieszka Chylińska chętnie podkreślała swoją figurę krótkimi szortami czy dopasowanymi sukienkami.

Kilka dni temu wokalistka była gościem w nowym programie Jarosława Kuźniara. Oprócz rozmów o nowej płycie i singlu "Królowa łez" gwiazda opowiedziała o problemach w życiu prywatnym i przyznała, że nie złożyła wniosku rozwodowego, ale wiele wskazuje na to, że w jej związku nie wszystko dobrze się układa. Dziennikarz postanowił pójść o krok dalej i zapytał wokalistkę o jej wagę:

Riposta Agnieszki Chylińskiej zaskoczyła dziennikarza i była bardzo szczera:

A co cię to obchodzi? Jak lubisz grube trąby, to jest twój problem - skwitowała piosenkarka.