Reklama

Jarosław Kuźniar i Agnieszka Cegielska są blisko?

O tym, że wspólna praca przed kamerami zbliża, przekonało się wiele gwiazd. Angelina Jolie i Brad Pitt zakochali się w sobie na planie filmu “Pan i Pani Smith”, Bartek Kasprzykowski i Tamara Arciuch poznali się na planie serialu “Halo Hans” i teraz uchodzą za parę idealną. Czy wspólna praca zbliżyła też do siebie Jarosława Kuźniara i Agnieszkę Cegielską? Takie informacje podaje “Na żywo”, który powoduje się na słowa pracownika TVN24.

“Od dawna spotykają się w pracy o poranku, kiedy studio jest jeszcze puste. Taka atmosfera łączy ludzi. Uwielbiają ze sobą przebywać, rozmawiać, żartować. Są ze sobą bardzo blisko. Widać to zresztą na antenie. Teraz, gdy Aga jest od miesiąca na urlopie, Jarek wyraźnie stracił wigor”, mówi “Na żywo” pracownik stacji.

Na korytarzach stacji plotkuje się, że Jarosław jest zafascynowany prezenterką.

“Ich zażyłość jest na tyle silna, że przeniosła się poza studio TVN24. Prezenterzy spotykają się też poza pracą. Zdarza im się także prowadzić szkolenia z autoprezentacji. Jarosław często jest też organizatorem i zatrudnia Agnieszkę”, donosi “Na żywo”

Zobacz także





Niech się dzieje! #Telekamery

Posted by Jarosław Kuźniar on 9 lutego 2015

Przypominamy, że Agnieszka Cegielska od 13 lat jest żoną biznesmena Dariusza Cegielskiego, a Jarosław od 4 lat ma żonę Magdalenę, z którą wychowuje córeczkę.

“Aga nigdy nie rozwiodłaby się z Darkiem. To przecież dla niego wróciła kiedyś z Japonii do Polski i zrezygnowała ze światowej kariery w modelingu”, zdradza gazecie znajomy prezenterki.

Co z małżeństwem Kuźniara? Też nie jest zagrożone.



“Gdyby żona nie była dla niego ważna, nie dbałby tak o jej spokój, chroniąc ją przed mediami”, mówią pracownicy TVN.

Wiosek z tego taki, że żadnego romansu nie ma i nie będzie. Po rewelacjach tygodnika zadzwoniliśmy do prezenterki z prośbą o komentarz. Jedyne co usłyszeliśmy to jej śmiech i pozdrowienia dla redakcji :-)

Po godzinach u konkurencji:)

Posted by Jarosław Kuźniar on 10 lutego 2015