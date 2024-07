Monika Olejnik skomentowała zaskakujące wyznanie Jarosława Kaczyńskiego, który w rozmowie z Super Expressem przyznał, że na emeryturze chciałby zając się... hodowlą byków!

Prezes Prawa i Sprawiedliwości już kolejny raz opowiedział o swojej pasji, jaką jest oglądanie rodeo i ujeżdżanie byków. Tym razem jednak polityk partii rządzącej dodał, że kiedy zakończy się jego przygoda z polityką chciałby mieć własne stado byków.

Myślałem o tym, żeby po odejściu z polityki, już na emeryturze mieć swoją hodowlę byków i rodeo. Bardzo lubię oglądać rodeo, ujeżdżanie byków. Bardzo mnie to bawi, a szczególnie kiedy komentator opisuje byki. Bo robi to tak, jakby to byli ludzie. Oglądam transmisje z rodeo późno w nocy. Dopiero o trzeciej kładę się spać. Wcześniej nie potrafię. Mam to w genach po moim ojcu. Patrzę wtedy z podziwem na osoby ujeżdżające byki. To wielka sztuka utrzymać się przez kilka sekund na tak wierzgającym zwierzęciu. Trzeba być do tego bardzo wytrzymałym, mieć sporą siłę i dużo ćwiczyć - zdradził Jarosław Kaczyński w rozmowie z tabloidem.