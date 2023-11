1 z 4

Jarosław Bieniuk

Jeszcze niedawno pisaliśmy, że Jarosław Bieniuk rozstał się niestety ze swoją partnerką, Martyną Gliwińską. Para spotykała się od kilku lat. Choć między nimi nie zawsze układało się najlepiej, wyglądało na to, że zależy im na sobie. Martyna Gliwińska postanowiła jednak odejść od Jarka. Od tamtej pory Bieniuk nie pokazywał się publicznie w towarzystwie żadnej innej kobiety.

Jarosław Bieniuk jest stałym bywalcem festiwalu Open'er. Nic w tym dziwnego, ponieważ były piłkarz na co dzień mieszka w Trójmieście, a impreza co roku odbywa się w Gdyni. Grzechem byłoby więc nie skorzystać! Do tej pory Jarosław Bieniuk bawił się na koncertach w towarzystwie Martyny Gliwińskiej. W tym roku jest jednak inaczej. Jarek Bieniuk pokazał na Instagramie zdjęcie, na którym widać jego towarzyszkę. Musimy przyznać, że to spore zaskoczenie! Sprawdźcie naszą galerię i dowiedźcie się, z kim bawi się na Open'erze Jarosław Bieniuk!

