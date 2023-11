Tydzień temu radio RMF FM poinformowało, że Jarosław Bieniuk został zatrzymany. Szybko okazało się, że sportowiec został zatrzymany w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa na tle seksualnym. Media informowały, że blisko 30-letnia kobieta oskarża Bieniuka o gwałt, do którego miało dojść w nocy z 12 na 13 kwietnia. Po nocy spędzonej na izbie zatrzymań sportowiec wyszedł na wolność, a prokuratura postawiła mu zarzut „udzielenia innej osobie środka psychoaktywnego”. Sam Jarosław Bieniuk odniósł się do medialnych doniesień w swoim oświadczeniu, w którym zapewnia, że jest niewinny. Ostatnio okazało się, że materiał dowodowy w postaci zapisu z kamer monitoringu może przemawiać na korzyść Jarosława Bieniuka- kamery miały zarejestrować, że po wspólnie spędzonych chwilach w hotelu, sportowiec miał odprowadzić znajomą do taksówki.

Z jednej strony mamy informację od kobiety, że Jarosław B. ją zgwałcił. Czy w takiej sytuacji facet odprowadza do auta kobietę i żegna się jak ze znajomą? – mówiło źródło portalu o2.pl.

Teraz media przekazały kolejne, zaskakujące informacje dotyczące sprawy Jarosława Bieniuka!

Jarosław Bieniuk nie przyjął propozycji kobiety, która oskarża go o gwałt

Według doniesień Gazety Wyborczej już po zatrzymaniu Jarosława Bieniuka miało dojść do nieformalnego spotkania pełnomocników kobiety i sportowca. Dziennik twierdzi, że padła wówczas propozycja, że w zamian za złagodzenie oskarżeń z brutalnego gwałtu na gwałt Bieniuk ma zapłacić 400 tysięcy złotych. Dziennikarze Gazety Wyborczej informują, że sportowiec odrzucił propozycję kobiety.

Informacje dotyczące nieformalnych spotkań zdementowali byli już pełnomocnicy kobiety. Zobaczcie, co powiedzieli w rozmowie z Fakt24.pl.

Zapewniam, że jako Kancelaria nie mamy w zwyczaju odbywania z innymi kancelariami nieoficjalnych spotkań oraz negocjowania sposobów rozwiązywania sporów innych niż zgodnych z przepisami prawa lub wprost opartych na przepisach prawa- zapewnia w rozmowie z Fakt24.pl mec. Mateusz Dończyk.

Przypominamy, że ostatnio okazało się również, że kobieta, która oskarża Jarosława Bieniuka o gwałt, zakończyła współpracę ze swoimi adwokatami.

W mediach pojawiły się nowe doniesienia dotyczące sprawy Jarosława Bieniuka.

East News