Jarosław Bieniuk potwierdził, że weźmie udział w show "Mali Giganci"! Sportowiec będzie trenerem dzieciaków z programu i zadba o to, aby czuli się oni komfortowo w show i dali z siebie wszystko jako drużyna. Sam zainteresowany nie ukrywa, że może się sprawdzić w tej roli, bo ma doświadczenie zarówno jako trener, jak i jako ojciec:

A czy zobaczymy dzieci Jarosława Bieniuka w show? Raczej nie, ponieważ są one kompletnie inaczej ukierunkowane. Oliwia, najstarsza córka piłkarza i Ani Przybylskiej, niedawno wzięła udział w sesji zdjęciowej dla marki Reserved. Zdjęcia obiegły wszystkie media i do dzisiaj nie milkną słowa zachwyty nad urodą i wdziękiem nastolatki. Chłopcy z kolei kochają sport:

To jest na bardzo wczesnym etapie. Rzeczywiście Oliwia wzięła udział w pięknej sesji. To jest być może coś, co mogłaby w życiu robić. Podoba jej się to. Na razie niech się skupi na nauce. Szymon trenuje 4 lata piłkę nożną. Ma talent, ale jestem dosyć krytyczny. Staram się nie ingerować za bardzo w jego karierę. On trenuje, ma trenera, który się tym zajmuje. Ja staram się go tylko motywować. Jasiu to jest wulkan energii. Judo, chodzi też na piłkę nożną. Tornado. Przypomina bardzo mnie jak byłem mały, nie można go zatrzymać. Temperament ma po mnie, Szymon bardziej po Ani.