Kolejny odcinek "Farmy" już za nami. I chociaż to dopiero początek najnowszej edycji hitu Polsatu to uczestnicy już mają dość. Cieżka praca i nadmiar obowiązków dają się mocno we znaki wszystkim farmerom. Wszyscy zaczęli głośno narzekać i tracić nadzieję, że uda im się wykonać zadanie tygodnia, jakie otrzymali od Szymona i Beaty. Ilona Krawczyńska od razu zareagowała. Tego jeszcze nie było!

Uczestnicy "Farmy" mają już dość

Nieco ponad tydzień temu wystartowała najnowsza edycja "Farmy". W programie już od pierwszych dni emocje sięgały zenitu, a już w pierwszym tygodniu z rywalizacji odpadły aż trzy osoby. Niestety, z "Farmy" odpadł ulubieniec widzów, a to wywołało lawinę komentarzy. W nowym tygodniu Farmerem Tygodnia została Karolina. To właśnie pod jej nadzorem cała ekipa musi wykonać zadanie, które zaczęło przerastać uczestników - farmerzy muszą zbudować skrzynki na grządki, przygotować twaróg i śmietanę, a także postawić stodołę dla kucyka i baranka. Zadanie zaczęło przerastać wszystkich. Wyraźnie smutny był Roland, który już w poprzednim odcinku dawał do zrozumienia, że nie odnajduje się na "Farmie". Producenci najwyraźniej zauważyli, co dzieje się z Rolandem i pozostałymi uczestnikami i postanowili działać.

Prowadząca "Farmę" wspiera uczestników show

W najnowszym odcinku "Farmy" widzowie byli świadkami wyjątkowych scen. Ilona Krawczyńska, jedna z prowadzących program Polsatu, nagle weszła do uczestników, aby z nimi porozmawiać i ich wesprzeć. Uczestnicy mówili wprost, że są już zmęczeni i zestresowani, a na dodatek obawiają się tego, czy dobrze wykonują swoje obowiązki. Ilona Krawczyńska od razu zareagowała przypominając im, że Szymon, który nadzoruje to, co dzieje się na "Farmie" w piewszym tygodniu nie musiał ich odwiedzać, co oznacza, że ze wszyscy świetnie sobie poradzili. Na koniec spotkania prowadząca obiecała uczestnikom, że przygotuje dla nich niespodziankę. Tak też się stało, a wieczorem uczestnicy mieli wreszcie okazję do wspólnej zabawy.

Fani "Farmy" zachwyceni decyzję produkcji

Decyzja produkcji, aby wesprzeć uczestników zachwyciła fanów "Farmy". W sieci od razu pojawiło się mnóstwo komentarzy.

Dobry pomysł z ta rozmowa. Widać ze ta rozmowa ich podbudowała. Brawa ze znowu podjęli rękawice

o było fajne na prawdę pierwsze raz w sumie edycji farmy żeby zapytać się jak się czują podobało mi się i odrazu inaczej się patrzy na tych ludzi mam nadzieję że zluzują i się będą wspierać

Super,że Ilona przyszła podnieść farmerów na duchu komentują internauci.

Co ciekawe, kiedy już emocje opadły, na "Farmie" pojawili się nowi uczestnicy. Do programu dołączyła Dominika i Aksel. Myślicie, że poradzą sobie w programie?

