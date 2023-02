Eurowizja to jedno z najbardziej popularnych i emocjonujących wydarzeń muzycznych w Europie. Europejski konkurs piosenki co roku przyciąga miliony widzów przed telewizorami. Kto tym razem będzie reprezentował na nim Polskę? Właśnie podczas "Pytania na śniadanie" ujawniono nazwiska uczestników, którzy wystąpią w polskich preselekcjach. Kto powalczy o występ na Eurowizji 2023? Jak co roku, Eurowizja 2023 budzi wielkie emocje zarówno wśród artystów kandydujących do występu, jak i telewidzów. W tym roku gospodarzem konkursu będzie Wielka Brytania: 9, 11 i 13 maja w M&S Bank Arena w Liverpoolu, wystąpią przedstawiciele 37 krajów. Będzie to pierwsza Eurowizja od lat, na której zabraknie reprezentanta Macedonii Północnej. Z powodu kryzysu energetycznego z występu zrezygnowały też Bułgaria i Czarnogóra. W tym roku konkurs odbędzie się pod hasłem "United by music" (z ang. zjednoczeni przez muzykę). Pod koniec lutego widzowie będą mieli szansę wybrać polskiego reprezentanta, który wystąpi w 67. Konkursie Piosenki Eurowizji. Odbędą się wówczas eliminacje krajowe: Koncert Tu bije serce Europy – Wybieramy hit na Eurowizję! Widzowie obejrzą go na antenie TVP 1 już 26 lutego. Finałowa dziesiątka polskich artystów, którzy powalczą o bilet do Liverpoolu jest już jednak znana. W programie "Pytanie na Śniadanie" 15 lutego ogłoszono listę uczestników, którzy powalczą o występ na Eurowizji 2023. Jeszcze przed ujawnieniem kluczowych nazwisk nie zabrakło emocji. Gdy Maja Hyży zaprezentowała swój utwór, spotkała się z podzielonymi zdaniami fanów . Teraz jednak wszystko jest już jasne - poniżej prezentujemy pełną listę uczestników, którzy wystąpią w preselekcjach 26 lutego: - Ahlena - "Booty" - Blanka - "Solo" - Dominik Dudek -...