Tancerka Janja Lesar i wioślarka Katarzyna Zillmann stały się jedną z najszerzej komentowanych par 17. edycji "Tańca z gwiazdami". Panie zwróciły uwagę nie tylko jako pierwsza w historii programu para taneczna dwóch kobiet, lecz także ze względu na wyjątkowo dużą czułość, jaką okazywały sobie już podczas odcinków na żywo. Relacja, jaką stworzyły, sprawiła, że obie zakończyły swoje wieloletnie związki, by skupić się na poznawaniu siebie. Janja Lesar dopiero teraz zdradziła okoliczności zakończenia 22-letniego związku ze znanym tancerzem i choreografem Krzysztofem Hulbojem.

Lesar zdradza, jak powiedziała byłemu partnerowi o relacji z Zillmann

Janja Lesar i Katarzyna Zillmann już w trakcie programu nie szczędziły sobie okazywania uczuć, a obecnie eksponują swoją relację zarówno w mediach społecznościowych, jak i tradycyjnych. Razem pojawiły się już na ściance jednego z branżowych eventów, a także gościły wspólnie na kanapach śniadaniowego programu. Teraz Janja zdecydowała się udzielić obszernego wywiadu dla "Świata Gwiazd", w którym zdradziła więcej szczegółów na temat jej uczuciowego życia.

W trakcie rozmowy z dziennikarzem Mateuszem Szymkowiakiem tancerka przyznała, że wcześniej przez lata była z Krzysztofem Hulbojem w szczęśliwym związku i nie zwracała uwagi na kobiety.

Nie patrzyłam na inne kobiety. (...) Byłam w bardzo szczęśliwym związku. Bardzo harmonijnym, spokojnym, wyważonym. Dużo nas łączyło. Miałam partnera idealnego, który dawał mi dużo przestrzeni, mogłam się rozwijać tam, gdzie chciałam. Nie miałam zahamowań z jego strony. powiedziała tancerka

Chwilę później prowadzący zapytał, kiedy - po zauważeniu uczuć między nią a wioślarką - zdecydowała się wyznać prawdę swojemu partnerowi Krzysztofowi Hulbojowi.

Od razu. odpowiedziała Lesar

Po pytaniu dziennikarza, jak przekazać tak trudną wiadomość, tancerka odpowiedziała wprost.

Po prostu powiedzieć. Nie bałam się. To jest mój przyjaciel. Jak coś takiego się dzieje, może nie jest to wygodne, czyli trzeba po prostu wybrać sobie ten moment, żeby powiedzieć, że coś się we mnie zmieniło, że czuję inaczej, co być może nie będzie mu pasowało. Ale ma prawo wiedzieć pierwszy, jakkolwiek to się rozwinie czy nie rozwinie. Ale jak masz relację nie tylko romantyczną, ale też przyjacielską i czujesz, że chciałbyś coś wyeksplorować albo wyrazić, wydaje mi się że partner jest osobą, która to zniesie. wyznała Janja

Dopytana o reakcję Krzysztofa Hulboja na przekazaną informację odpowiedziała, że było to "przerażające" i wytłumaczyła, że takie emocje wywołane zostały w niej i byłym partnerze wizją dużych zmian w przyszłości.

Janja Lesar nie walczyła o związek z Krzysztofem Hulbojem

W trakcie wywiadu tancerkę zapytano, czy w obliczu ostatnich wydarzeń walczyła o przetrwanie ponad 20-letniego związku z Krzysztofem Hulbojem.

Ja nie walczę nigdy. (...) Na razie jest tak, że jestem w innym miejscu przed programem. A co będzie, nie wiem, jestem otwarta. Mam w sobie dużo miłości dla tej sytuacji, która się wydarzyła. A jak będzie w przyszłości, zobaczymy. Na razie jesteśmy w dobrych relacjach. Dla mnie to niemożliwie, żeby nie mieć. Ja kocham wszystko, co mnie wiąże z nim. Dalej chciałabym z nim pracować i tańczyć przede wszystkim. przyznała Janja Lesar

