Na instagramowym profilu byłego partnera Janji Lesar pojawiło się ostatnio zdjęcie, które natychmiast zwróciło uwagę internautów. Krzysztof Hulboj pokazał się w towarzystwie pięknej aktorki, co błyskawicznie wywołało falę spekulacji. Opublikował zdjęcie z treningu, a fani zasypali go lawiną komentarzy.

Janja Lesar i Krzysztof Hulboj rozstali się

Janja Lesar i Krzysztof Hulboj przez ponad dwie dekady tworzyli jedną z najbardziej rozpoznawalnych par w tanecznym świecie. Poznali się w 2003 roku, łącząc życie prywatne z zawodową pasją, wspólnie trenując i występując na parkiecie. Choć byli zaręczeni, nigdy nie zdecydowali się na ślub, a ich relacja przez lata uchodziła za bardzo stabilną.

Informacja o rozstaniu zaskoczyła wielu fanów pary. Janja Lesar potwierdziła, że ich związek dobiegł końca, podkreślając, że był to ważny i wartościowy etap jej życia, ale nadszedł moment zmian. Decyzja zbiegła się w czasie z jej udziałem w "Tańcu z Gwiazdami" oraz medialnym zainteresowaniem jej relacją z Katarzyną Zillmann. Tancerka zaznacza jednak, że obecnie skupia się przede wszystkim na sobie i nowym rozdziale w życiu.

Krzysztof Hulboj pokazał zdjęcie z gwiazdą "Przyjaciółek". Fani oniemieli

Były partner Janji Lesar niedawno opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie z treningu, które szybko zwróciło uwagę internautów. Na sali towarzyszyła mu gwiazda seriali "Przyjaciółki", popularna aktorka Agnieszka Sienkiewicz. Hulboj i jego partnerka taneczna w doskonałych humorach zapozowali do fotografii, a kadr od razu wywołał zainteresowanie fanów.

Powrót na salę. Dla siebie, dla przyjemności, dla ciała i ducha czytamy w opisie zdjęcia.

Na reakcję internautów nie trzeba było długo czekać.

Fajnie was razem widzieć

Super facet i super aktorka - czytamy w komentarzach.

Takiego duetu nikt się nie spodziewał. Warto jednak wspomnieć, że taniec od dłuższego czasu towarzyszy artystce. Agnieszka Sienkiewicz w 2014 roku wygrała dwugą polsatowską odsłonę "Tańca z Gwiazdami", sięgając po Kryształową Kulę programu ze Stefano Terrazzino.

