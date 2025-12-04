Janja Lesar, znana tancerka i wieloletnia uczestniczka programu "Taniec z gwiazdami", potwierdziła niedawno, że jej związek z Krzysztofem Hulbojem uległ zmianie. W rozmowie z portalem Kozaczek wyznała: "Mój związek trochę się zmienił. Po raz pierwszy chcę pobyć sama". Lesar przyznała, że decyzję o przerwie w relacji podjęła podczas udziału w 17. edycji "Tańca z gwiazdami". To tylko nasiliło plotki o jej relacji z Katarzyną Zillmann. Tancerka wreszcie zabrała głos.

W show-biznesie huczy o tym, co łączy Katarzynę Zillmann i Janję Lesar

Podczas programu "Taniec z gwiazdami" Janja Lesar była taneczną partnerką Katarzyny Zillmann. Panie bardzo się do siebie zbliżyły, co natychmiast przykuło uwagę mediów. Pojawiły się spekulacje o możliwym romansie, jednak żadna z nich nie potwierdziła, ani nie zaprzeczyła tym doniesieniom. W wywiadach Lesar nie ukrywa jednak, że są sobie bardzo bliskie.

W rozmowie z Jastrząb Post potwierdziła, że nadal utrzymują ze sobą stały kontakt, jednak ona sama póki co nie jest w stanie nazwać tego, co je łączy.

Jest za wcześnie, żeby to jakoś nazywać. Jest fajnie, dobrze się bawimy, (...) tańczymy też, gadamy, jest bardzo fajnie

Warto przypomnieć, że niedawno Lesar udzieliła również wywiadu Kozaczkowski, w trakcie którego zdradziła, czy mogłaby być w związku jednopłciowym. Jak się wówczas okazało, w przeszłości miewała już epizody z kobietami.

Tak, oczywiście. Miałam wcześniej epizody z kobietami. Nie takie poważne, ale jak byłam nastolatką, wiadomo, pewnie każdy trochę eksperymentował. Tak życie mnie jakoś prowadziło, że miałam szczęście, że dobrze się miałam do tej pory. Czułam się zawsze dobrze z ludźmi, z którymi jestem. Mam szczęście do ludzi tak ogólnie i też jestem dla nich dobra

Emocjonalne wyznanie Lesar o życiu po rozstaniu

Zapytana przez Jastrząb Post o status związku, Janja Lesar odpowiedziała enigmatycznie:

Nie wiem, czy jestem singielką, po prostu zobaczymy. Na razie jestem na takim niewiadomym gruncie

Jednocześnie tancerka podkreśla, że coraz lepiej odnajduje się w nowej rzeczywistości i, choć czasem doskwiera jej samotność, uczy się spędzać czas sama ze sobą.

Wcześniej też czułam się wolna, więc nie poczułam jakiejś większej różnicy. Oprócz tego, że jestem czasami trochę samotna, ale to też mi robi dobrze, bo potrafię być sama

Katarzyna Zilman i Janja Lesar Fot. Wojciech Olkusnik/East News

