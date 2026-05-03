Janja Lesar i Krzysztof Hulboj od lat znani byli jako jedna z najtrwalszych par zarówno w polskim środowisku tanecznym, jak i show-biznesie. Ich rozstanie po 20 latach związku nie przeszło bez echa, również ze względu na jego dość medialny charakter. Co dziś łączy tancerzy?

Janja Lesar i Krzysztof Hulboj "mają cały czas kontakt"

Wieści o zakończeniu wieloletniego związku Janji Lesar i Krzysztofa Hulboja wstrząsnęły polskim show-biznesem. W wywiadach Lesar potwierdziła, że tak duże zmiany w jej życiu prywatnym były podyktowane między innymi spotkaniem na swojej drodze życiowej Katarzyny Zillmann, z którą stworzyła parę w "Tańcu z Gwiazdami". Już po zakończeniu programu Janja Lesar potwierdziła związek z Katarzyną Zillmann, i jak można zauważyć w mediach społecznościowych, ich uczucie kwitnie.

Okazuje się, że mimo emocjonalnego rozstania, Janja i Krzysztof wciąż mają ze sobą stały kontakt, który wynika między innymi z ich zobowiązań zawodowych. O tym, jak czuje się z tym Hulboj, zdradziła nam przyjaciółka tancerza, znana aktorka i prezenterka, Ada Fijał.

Z tego, co obserwuję, bardzo spokojnie się to odbywa. Oni też mają cały czas kontakt. Wiem, że będą tańczyć premierę chyba czy ponowne wznowienie spektaklu Ani Dereszowskiej w czerwcu, bo widziałam plakaty i zresztą rozmawiałam o tym z Krzyśkiem, że będą mieli premierę. Więc no tak bywa, życie zrelacjonowała Fijał.

W tej samej rozmowie Ada Fijał wspomniała też, jak wspomina współpracę z Janją Lesar i Katarzyną Zillmann przy teledysku do jej piosenki. Janja z Kasią nie szczędziły sobie czułości.

