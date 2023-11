Janek zajmie miejsce Bartka w "M jak miłość"!? Ula się na to zgodzi?

Po tym jak Bartek w „M jak miłość” wyjedzie z Grabiny, aby nie dopadł go były szef, Ula nie będzie w stanie sama zająć się Siedliskiem. Wtedy z pomocą przyjdzie… Janek. To on zaproponuje jej pomoc i wsparcie. Czy Ula pozwoli mu znów wrócić do swojego życia?