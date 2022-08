Jan Kliment nie ukrywał wzruszenia przed pogrzebem Piotra Balickiego: "Ciężko mi mówić..."

Jan Kliment w rozmowie z mediami odniósł się do komentarza Hanny Żudziewicz! Jak juror "Mam talent" i były tancerz "Tańca z Gwiazdami" zareagował, kiedy zobaczył nagranie opublikowane przez koleżankę z parkietu. Ta z klasą odniosła się do jego wulgarnej wypowiedzi po finale dwunastej edycji "Tańca z Gwiazdami"? Sprawdźcie, co teraz powiedział Jan Kliment! Jan Kliment szczerze o relacji z Hanną Żudziewicz po aferze w finale "Tańca z Gwiazdami" Jan Kliment przez wiele lat był jednym z najpopularniejszych tancerzy występujących w "Tańcu z Gwiazdami". Jego przygoda z tanecznym show zakończyła się wiosną br., kiedy to okazało się, że zobaczymy go w najnowszej edycji programu "Mam talent". Chociaż Jan Kliment przeszedł do TVN to wciąż pojawiał się na nagraniach hitu Polsatu - tancerz wspierał tam swoją żonę, Lenkę Kliment, która w dwunastej edycji "Tańca z Gwiazdami" tańczyła w parze z Radkiem Liszewskim. Jana nie zabrakło również w wielkim finale tanecznego show, ale jego reakcja na zwycięstwo Piotra Mroza i Hanny Żudziewicz zszokowała wszystkich. Zobacz także: "Taniec z gwiazdami": Hania Żudziewicz w "stroju" na Halloween! Naprawdę HOT Jan Kliment, chwilę po ogłoszeniu wyników, w bardzo wulgarnych słowach skomentował finał "Tańca z Gwiazdami", a jego reakcja została zarejestrowana przez kamery. - Ch** im w d**. Ja pie**** - podsumował Kliment. Nagranie trafiło do mediów, a sam Jan Kliment po jakimś czasie przeprosił za swoje zachowanie. Niecenzuralną wypowiedź Jana Klimenta z klasą skomentowała również Hanna Żudziewicz, która razem z Piotrem Mrozem wygrała ostatnią edycję show Polsatu. Tancerka zapewniła wówczas, że nie ma żalu do swojego kolegi. To,...