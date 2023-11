Przyjaźń i wspólna praca zaczęła z czasem przeradzać się w coś więcej. Brali udział w czeskim "Tańcu z Gwiazdami", ale oboje byli związani - Jan był żonaty, Lenka związana z jego przyjacielem. Z czasem para zbliżała się do siebie. Rozstali się z dotychczasowymi partnerami, zakochali się w sobie. Lenka przyjechała do Polski za Janem, który chciał zacząć nowe życie:

To był taki okres, że robiliśmy "Taniec z Gwiazdami" w Czechach, ja tam byłem z byłą żoną, Lenka z partnerem, no i tam się stało to, że przez ten "Taniec z Gwiazdami" zepsuło się u nas. To było tak, że ja rozwodziłem się, potem Lenka się rozstała, to ja ją przytulałem, bo widziałem, że jest jej ciężko, tłumaczyłem że jest 7 miliardów ludzi na świecie, że na pewno kogoś spotka. Przez to, że się rozwiodłem, chciałem wyjechać z Czech, ale nie miałem partnerki, więc poprosiłem Lenkę, żeby pojechała ze mną na casting do Polski.