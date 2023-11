6 z 6

Antek jest Piotrusiem panem, co mi to odpowiada, dlatego nie czuć tej różnicy wieku - powiedziała Julia. - Ja się dopiero wyrwałam z liceum - dodała.

Antek nie obraża się na takie określenie. Jednak liczy na to, że Julia szybciej dorośnie do zakładania rodziny. Za to Julia chciałaby wydać kilka płyt, zagrać w kilku filmach, a dopiero potem myśleć o ślubie i dzieciach. Jednak oboje zgodzili się, że na razie chcą być wolni, szaleni i celebrować swoją miłość jak do tej pory.

