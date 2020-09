Jan Dąbrowski pochwalił się zdjęciem z córeczką. Pola już muzykuje z tatą!

14 stycznia Jan Dąbrowski i Sylwia Przybysz zostali rodzicami Poli. Para kilka godzin po porodzie podzieliła się z fanami zdjęciami córeczki, a teraz dumny tata opublikował nowe zdjęcie z dziewczynką i pokazał, jak wspólnie spędzają czas. Na zdjęciu widać, że Pola to już duża dziewczynka i razem ze znanym tatą tworzy całkiem niezłą orkiestrę. Sami spójrzcie... To najsłodsze, co dziś zobaczycie!

Jan Dąbrowski pokazał, jak muzykuje z Polą!

Jan Dąbrowski opublikował na Instagramie nowe zdjęcie z Polą, na punkcie którego oszaleli jego fani. Dziewczynka siedzi na kolanach swojego taty i próbuje razem z nim grać na gitarze. Bloger wyznał przewrotnie, że razem z Polą najlepiej wychodzi im granie "na nerwach mamusi":

Tu orkiestra nadęta 💕 Gramy na nerwach mamusi - wychodzi nam to niesamowicie dobrze 😈 - napisała Jaś Dąbrowski na Instagramie.

Fani są zachwyceni zdjęciem taty z córką i nie mogą uwierzyć, że Pola już tak urosła. Dziewczynka muzykuje wspólnie ze swoim tatą, a jak wiadomo, to doskonale wpływa na rozwój dziecka. Brawo za wspólne granie!

Mała muzyk od dziecka! Z takimi rodzicami wyrośnie z niej dobre i utalentowane dziecko ❤️ Najlepsze co dziś zobaczyłam Jaka już duża ! ❤️😍 Słodko 😄🎶 Polusia rośnie jak na drożdżach matkoo 😳💋 Ale podobna do taty 💗

Tylko spójrzcie na to urocze zdjęcie! Co za słodki widok!

