Fani atakują Jasia Dąbrowskiego: "Jak ty trzymasz córkę?!" Stanowczo im odpowiedział!

Jan Dąbrowski jednym zdjęciem wywołał prawdziwą burzę! Świeżo upieczony tata opublikował fotografię, która mocno poróżniła jego fanów. Na zdjęciu widać, jak Youtuber ma położoną swoją córeczkę w pozycji, która wywołała tak skrajne emocje. Partner Sylwii Przybysz postanowił odnieść się do zarzutów swoich obserwatorów na Ista Story.

Jan Dąbrowski i Sylwia Przybysz kilka dni temu zostali rodzicami! Na świat przyszła ich córeczka Pola. Mama i dziewczynka właśnie wróciły do domu ze szpitala, a w sieci pojawiło się zdjęcie dodane przez dumnego tatę. Jednak Jaś chyba nie spodziewał się, że wywoła nim aż taką aferę! Wiele osób zarzuciło mu w komentarzach pod postem, że źle trzyma swoje dziecko.

Z kolei druga część fanów bardzo broniła Jasia.

- jestem studentką położnictwa i wiem, że jest to odpowiednia pozycja do trzymania niemowlaka

- to jest bardzo dobra pozycja dla dziecka, nie dość że wygodna to bardzo zdrowa dla malucha!

Jan zauważył, że wywołał wiele skrajnych emocji swoim zdjęciem i postanowił zareagować na swoim Insta Story. Uspokoił swoich fanów, że konsultował wszystko z położną i taki sposób noszenia niemowlaka jest jak najbardziej poprawny.

- Spokojnie kochani. Więcej poczytajmy, więcej porozmawiajmy z położnymi zanim skomentujemy. Każdego dnia uczymy się jak być lepszymi rodzicami. Dlatego też chodziliśmy do szkoły rodzenia, pytamy się o wszystko non stop położnych prywatnych, środowiskowych, no i naszych mam. Jak ktoś, coś robi źle - napiszcie to, ale nie atakujcie - to nie prowadzi do rozwiązania sytuacji - napisał Jan na swoim Instastory.