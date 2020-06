Jan Dąbrowski i Sylwia Przybysz pokazali swoje mieszkanie! To prawdziwe królestwo 

Jan Dąbrowski i Sylwia Przybysz nagrali film, w którym pokazali swoje mieszkanie! Młodzi Youtuberzy już jakiś czas temu obiecali fanom, że pokażą swoje gniazdko i właśnie teraz możemy podziwiać piękne wnętrza ich domu. To prawdziwe królestwo, a pokój Poli robi ogromne wrażenie. Zobaczcie zatem jak mieszkają Sylwia i Jan!

Zobacz także: Sylwia Przybysz zmieniła kolor włosów! Internauci są zachwyceni jej przemianą

Jan Dąbrowski i Sylwia Przybysz pokazali swoje mieszkanie!

Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski to doskonale znani wszystkim Youtuberzy, którzy zyskali miliony fanów! Ich poczynania, internauci na bieżąco śledzą za pośrednictwem mediów społecznościowych. Są idolami nastolatków, którzy bardzo kibicują ich związkowi. W tym roku rodzina młodych gwiazd internetu powiększyła się i na świat przyszła urocza dziewczynka o imieniu Pola! Chociaż para została rodzicami w młodym wieku, to jednak na każdym kroku udowadnia, że rodzicielstwo jest dla nich najważniejsze! Pola ma naprawdę wszystko, co można dać maluszkowi!

Youtube dał Janowi Dąbrowskiemu przepustkę do wielkiej kariery i sławy. W ten sposób prowadzący "The Voice Kids" w tak młodym wieku mógł już sobie pozwolić na kupno własnego mieszkania w Warszawie, gdzie jak wiadomo, ceny są naprawdę wysokie. Jan na zamieszczonym w sieci nagraniu poinformował, że decyzja o zakupie własnego gniazdka była jak najbardziej słuszna.

Mieszkanie jest nasze, nie jest wynajmowane. Kilka lat temu stwierdziłem, że koszty wynajmu jednego mieszkania wynoszą tyle samo, co koszt kredytu dwóch mieszkań plus czynszu za dwa mieszkania. Zresztą taka ciekawostka jak kupowałem to mieszkanie, to kosztowało dwa razy mniej, niż kosztuje teraz, bo kupowałem, gdy była dziura, tutaj nawet blok nie stał - powiedział na dodanym w serwisie Youtube filmie, Jan Dąbrowski.

Kiedy Sylwia wprowadziła się do Jasia, para już wspólnie urządzała mieszkanie. Razem również w nie inwestują. Para może pochwalić się naprawdę nowoczesnym wystrojem wnętrz. Zobaczcie zatem jak mieszkają Sylwia i Jan Dąbrowscy!

YouTube JDabrawsky/Screen

Ściany w pomieszczeniach są w większości białego koloru, jednak ta, na której wisi telewizor została wyłożona cegłą.

YouTube JDabrawsky/Screen

W sypialni Jana i Sylwii znajduje się mnóstwo książek! Oczywiście jest w niej również kącik dla Poli.

YouTube JDabrawsky/Screen

W łazience jest piękne, podświetlane lustro. Wygląda to naprawę świetnie!

YouTube JDabrawsky/Screen

Para w większości dekorowała wnętrza sama, jednak pokoik Poli został już zaprojektowany przez specjalistę. Jet w nim mnóstwo zabawek i sprzętów niezbędnych dla malucha. Utrzymany jest w różowo - szarej tonacji.

YouTube JDabrawsky/Screen

Zobaczcie zatem filmik, na którym Jan i Sylwia pokazują swoje mieszkanie! Tu możecie dokładnie sprawdzić, jak wyglądają wszystkie pomieszczenia w mieszkaniu młodych Youtuberów. Robią wrażenie, prawda?