O życiu uczuciowym Ewy Gawryluk plotkowano już od dłuższego czasu. Pod koniec 2021 roku aktorka znana z serialu „Na Wspólnej” poinformowała, że jej małżeństwo się rozpadło. Gwiazda opublikowała oświadczenie, że po 22 latach rozstała się z mężem „w zgodzie i pozostają w dobrych relacjach”. Od razu zaznaczyła, że nie będzie na ten temat rozmawiała z mediami. W sieci coraz głośniej mówiło się o nowym partnerze Gawryluk. Wreszcie odniosła się do spekulacji.

Ewa Gawryluk potwierdza nowy związek

Po raz pierwszy o tym, że Ewa Gawryluk znów jest zakochana, pisaliśmy już we wrześniu ubiegłego roku. Wówczas jednak były to doniesienia, do których gwiazda „Na Wspólnej” i „Pierwszej miłości” się nie odniosła. Ale nie dało się nie zauważyć, że aktorka coraz częściej jest widywana w towarzystwie tajemniczego mężczyzny.

Z ustaleń mediów wynika, że wybranek Gawryluk ma na imię Piotr i jest związany z branżą sportową. Aktorka nie zwracała uwagi na kolejne wieści na temat jej relacji z mężczyzną. Aż do niedawna. Wreszcie gwiazda wygadała się na łamach „Super Expressu”.

Zdecydowanie jestem stała w uczuciach… Moje serce obecnie jest zajęte – zdradziła w rozmowie z tabloidem.

Nie dowiedzieliśmy się jednak wiele więcej, ponieważ Gawryluk podkreśliła, że zamierza na forum dyskutować na temat tego, jak wygląda jej nowa relacja i jaką przyszłość ma przed sobą. Postanowiła udzielić bardzo bezpiecznej odpowiedzi.

Nic nie jest dane na całe życie, więc niczego nie można być pewnym – stwierdziła.

Myślicie, że za jakiś czas Ewa Gawryluk pojawi się z nowym partnerem na jednej z imprez branżowych albo pochwali się mężczyzną w mediach społecznościowych?

