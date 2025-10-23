Jakub Tolak nie ma ostatnio łatwego czasu w życiu. Podróżnik i influencer musi się mierzyć z problemami natury zdrowotnej. Nieco ponad rok temu opowiadał w mediach społecznościowych o operacji serca. W wieku 43 lat otrzymał kolejną diagnozę.

Jakub Tolak otrzymał diagnozę

Jakub Tolak zdobył popularność przede wszystkim dzięki roli w serialu "Klan", który przyniósł mu szerokie uznanie widzów. Po kilku latach aktorskiej kariery postanowił jednak zmienić kierunek i całkowicie skupić się na działalności w mediach społecznościowych. Obecnie razem z żoną, Zofią Samsel, oraz ich córką podróżują po różnych zakątkach świata, dokumentując swoje codzienne życie i przygody. Dzięki temu zdobyli rzeszę wiernych fanów, którzy śledzą ich relacje i inspirują się ich stylem życia.

Ostatnio zaskoczył swoich obserwatorów informacją na temat swojego stanu zdrowia. Influencer otworzył się na temat diagnozy, jaką otrzymał całkiem niedawno. Stwierdzono u niego ADHD.

Masz 43 lata i nagle znajdujesz odpowiedź na twoje nieogarnięte zachowania. (...) Jak się doda dwa do dwóch, to nagle wychodzi taka, a nie inna diagnoza. Wszystko zaczyna się od świadomości, a później przyjść mogą kolejne kroki. Tak, mówią, że zapanowała moda na ADHD, ale może przez takie stwierdzenia temat spychany jest na bok i człowiek, zamiast zająć się sobą, krępuje się poszukać odpowiedzi? przekazał.

Jakub Tolak przeszedł operację serca

W lipcu 2024 roku Jakub Tolak poinformował fanów, że przeszedł skomplikowaną operację serca. Za pośrednictwem mediów społecznościowych opisał wówczas, jak wyglądał zabieg.

To były trzy zabiegi w jednym. Usunięcie tętniaka aorty i zastąpienie tego fragmentu aorty protezą, plastyka zastawki, naprawa opuszki aorty relacjonował.

