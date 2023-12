Jakub Rzeźniczak i Paulina Rzeźniczak poruszyli temat hejtu. W "Dzień Dobry TVN" opowiedzieli o swoich uczuciach, kiedy pod artykułami na swój temat muszą walczyć z krytycznymi komentarzami. Sportowiec ma żal, że internauci skupiają się na wszystkich jego przewinieniach, nie zwracają uwagi, że niedawno także musiał zmierzyć się z ogromną tragedią.

Jakub Rzeźniczak i Paulina Rzeźniczak spodziewają się narodzin córeczki. Na chwilę przed porodem zdecydowali się na wspólny wywiad w "Dzień Dobry TVN", gdzie poruszyli mnóstwo niewygodnych tematów i afer, z którymi musieli mierzyć się przez ostatni rok. Jakub Rzeźniczak przyznał, że nie chce by jego druga córka miała kontakt z Inez, z którą sam kontaktu nie utrzymuje. Mateusz Hładki, zapytał Paulinę czy nie było jej trudno związać się z Kubą, w momencie w którym on miał zostać ojcem, a Magdalena Stępień była w ciąży.

Chciałam jak najlepiej dla Kuby i Magdy dziecka i reszta się nie liczyła. (...) Jeśli się tego podjęłam to dla mnie naturalne jest, że najważniejsze jest żeby on był dobrym ojcem i żeby miał dobre relacje z byłą partnerką, bo sama jestem z rozbitej rodziny więc jak najbardziej to rozumiem.

Jakub Rzeźniczak z kolei kolejny raz zapewniał, że zakończył związek z Magdaleną Stępień zanim poznał obecną żonę: