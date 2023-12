Jakub i Paulina Rzeźniczakowie wystąpili w najnowszym odcinku "Dzień Dobry TVN", gdzie mieli możliwość opowiedzieć m.in. o początkach ich związku. Ukochana piłkarza wyjawiła, w jaki sposób dowiedziała się o jego kontrowersyjnej przeszłości i czy przez nią nie miała obaw przed wejściem w związek.

Paulina Rzeźniczak o przeszłości Jakuba Rzeźniczaka

Związek Pauliny i Jakuba Rzeźniczaka początkowo budził ogromne emocje. Internauci byli oburzeni faktem, że piłkarz dopiero co zostawił ciężarną partnerkę, a chwilę później już miał nową ukochaną. Nie mniejsze poruszenie wywołała też nagła informacja o ślubie. Co poniektórzy próbowali nawet ostrzec Paulinę, że ich zdaniem Kuba zdradzi również i ją i wytykali mu jego przeszłość.

Kiedy jednak para poinformowała, że spodziewa się dziecka, emocje w końcu opadły, a internauci zaczęli przekonywać się do ich małżeństwa. Ostatnio nawet fani zastanawiali się, czy Magdalena Stępień pogodziła się z Rzeźniczakiem. Spore zaciekawienie budziło również to, jak Paulina zareagowała na burzliwą przeszłość ukochanego i czy nie dawała jej ona obaw do tego, czy może historia nie zatoczy koła. Ona sama raczej nie wypowiadała się na ten temat, a przynajmniej aż do teraz.

We wtorek para pojawiła się w "Dzień Dobry TVN", gdzie Paulina niemal już na starcie została zapytana, czy łatwo było jej zaufać Kubie, biorąc pod uwagę to, że piłkarz "miewał trudności w dochowaniu wierności w poprzednich związkach".

Wychodzę z założenia, że najpierw należy kogoś poznać, żeby ocenić drugiego człowieka. Ja miałam też tą przyjemność, że poznałam wcześniej Kuby przyjaciół (...) i moim zdaniem, wizytówką każdego człowieka są też ludzie, którymi się otaczamy. Dla mnie to był taki wstęp do tego, że mogę poznać go bliżej i zobaczymy, co będzie

Dalej Paulina została zapytana, czy nie było jej trudno z tym, że gdy zaczęła związek z Rzeźniczakiem, on wówczas spodziewał się dziecka z inną partnerką. Przyznała, że znając całą prawdę, wiedziała, na co się pisze, dlatego dla niej najważniejsza była tylko jedna rzecz.

Chciałam jak najlepiej dla Kuby i Magdy dziecka i reszta się nie liczyła. Poznając kogoś wiemy, jeśli znamy prawdę, ja znałam całą prawdę i wiedziałam, na co się piszę. Jeśli się tego podjęłam, to dla mnie naturalne jest, że najważniejsze jest żeby, on był dobrym ojcem i żeby miał dobre relacje z byłą partnerką, bo sama jestem z rozbitej rodziny, więc jak najbardziej to rozumiem - dodała

